산청군, 지방소멸 대응 … 정부기금 확보 계획 수립 용역

저출산 극복 다양한 정책 추진, 실질적 인구 증가 박차

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 지방소멸 대응을 위해 기금확보 투자계획 수립 용역 등 저출산, 인구 감소 문제 해결을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

15일 산청군에 따르면 최근 정부에서 발표한 89개 인구감소지역에 지정돼 연간 1조원씩 10년간 총 10조원 규모의 지원을 받는다.

산청군은 지방소멸 대응 기금 투자 계획 수립을 위한 예비계획 용역을 시행 중이다.

산청군은 대응 기금을 높게 평가받기 위해 지난해 11월부터 인구정책 간담회 등 정책 제안을 받아 준비에 착수했다.

올해는 인구감소에 대한 면밀한 분석과 지역의 특성화된 다양한 지원을 위해 창의적이고 차별화된 계획 수립을 위한 용역이 진행 중이다.

산청군은 이번 용역과 함께 인구 문제 해결을 위해 박차를 가하고 있다.

군 전입자가 2020년 1월 이후 산청에 주민등록을 하고 6개월 이상 실제 거주하는 1인 전입 세대에게는 10만원 산청사랑상품권을, 2인 이상 전입가구에는 30만원의 산청사랑상품권을 지급한다.

초중고 학생의 경우 2020년 1월 이후 부모와 함께 산청에 주민등록을 하고 6개월 이상 거주해야 하고, 산청에 있는 초중고에 재학 중이면 학업 장려금 1인당 30만원을 지원한다.

만 19세 이상~만 49세 이하의 결혼당사자 중 1명이 혼인신고일 현재 6개월 이상 산청에 주소지를 두고 있고 결혼 후 부부가 모두 주민등록을 두면 4년에 걸쳐 400만원을 지급한다.

이외 생애주기별 맞춤형 복지 정책과 전입 근로자 지원, 인구증가 기여 기업체와 법인 장려금 지원 등 다양한 정책을 통해 인구 늘리기에 노력 중이다.

군 관계자는 “일자리, 경제, 교육, 입주 정착, 의료 건강, 정주 여건 개선, 생활인구 확대 등 다양한 분야에서 인프라 확충을 위한 사업 발굴에 힘을 쏟고 있다”며 “실질적인 인구증가를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

행정안전부는 지역 인구 감소 문제가 심각해지자 지난해 인구감소지역을 지정하고 올해 총 7500억의 기금을 광역자치단체(25%), 기초자치단체(75%)로 배분한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr