LG생활건강, 영국치약 유시몰 ‘250만개 판매’ 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] LG생활건강은 지난해 3월 국내에 첫 선을 보인 영국 치약 브랜드 ‘유시몰(EUTHYMOL)’이 출시 1년 만에 250만개 이상(단일 품목 기준) 판매됐다고 15일 밝혔다.

유시몰 치약은 1898년 영국에서 탄생한 오랄케어 브랜드로 고급스럽고 세련된 용기 디자인과 핑크빛 제형, 강렬한 상쾌함이 특징이다. 국내에서는 영국을 다녀온 여행객들이 사오는 대표적인 기념품으로 알려져 있다. LG생활건강은 프리미엄 치약 시장을 공략하기 위해 2020년 11월 유시몰의 글로벌 사업을 인수했다.

LG생활건강은 유시몰 치약뿐만 아니라 가글, 칫솔, 마우스스프레이 등으로 카테고리를 확대하면서도 유시몰 고유의 클래식한 서체와 문양을 활용한 레트로 감성의 디자인은 그대로 살렸다. 치약 용기 또한 일반적으로 사용하는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 재질에서 벗어나 재활용이 용이한 알루미늄으로 제작했다.

유시몰 관계자는 “영국을 대표하는 오랄케어 브랜드를 국내에서 만날 수 있는 다양한 마케팅을 진행할 것”이라고 말했다.

