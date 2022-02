美 국방부 "韓 우크라 지원여부, 스스로 결정해야"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 국방부는 러시아의 침공 위협을 받고 있는 우크라이나에 대한 한국 정부의 지원 요청 여부에 대해 "주권적 결정 사안"이라는 원칙적 입장을 밝혔다.

존 커비 미 국방부 대변인은 14일(현지시간) 정례브리핑에서 '동맹인 한국으로부터 우크라이나 사태와 관련해 어떤 군사적 지원을 원하느냐'는 취지의 질문에 "한국 정부가 답해야 할 질문"이라고 했다.

커비 대변인은 "많은 북대서양조약기구(NATO) 동맹국들도 우크라이나를 지원할 방법을 찾고 있다"면서 "(지원 여부는) 각국 스스로 결정해야 한다. 한국 정부보다 앞서가지 않겠다"고 말했다.

그러면서도 "한국이 가시적인 방식으로 우크라이나를 지원하길 원할 경우 우크라이나인들은 환영할 것"이라고 했다.

한국 국방부는 15일 '미 국방부로부터 관련 지원 요청을 받았느냐'는 취지의 질문에 "정부는 우크라이나 사태에 대한 향후 상황이 전개되는 것을 면밀히 주시하면서 관련 기관과 긴밀한 공조 체제를 유지하고 있다"고 답했다.

