최진석 "국힘 공식적 답변 없다면 단일화 무산 선언할 수도 있어"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 최진석 국민의당 선대위 상임선대위원장이 15일 국민의힘과의 야권 단일화와 관련해 "국민의힘이 단일화할 의사가 없는 것 같다"고 밝혔다.

최 위원장은 이날 MBC 라디오 김종배의 시선집중에 출연해 "우리(국민의당)는 완주를 해야 하는데 사회적으로 너무 단일화 논의가 팽배해 있어 우리가 가고자 하는 선도국가로의 도약 같은 아젠다가 등장할 수 없는 구조"라며 "단일화 논의를 정면돌파하고자 (단일화를) 제안했다"고 언급했다.

이어 (국민의힘이) 공식적이고 책임 있는 답변을 내놓지 않는다면 안철수 후보가 단일화 무산을 공식 선언할 수 있느냐는 진행자에 질문에 "공식선언 할 수도 있다"고 답변했다.

최 위원장은 "그분(국민의힘 인사)들의 언사를 보면 단일화 의사가 없는 것 같다. 이 분들은 정권 잡는 데만 관심이 있는 것 같다"며 "우리가 단일화를 제기한 이유는 권력을 잡는 것에 한정된 것이 아니라 권력을 잡은 이후에 국정운영에 어려움이 있기 때문에 단일화를 해야 한다는 뜻을 표현한 것"이라고 비판했다.

공동정부론 관련해선 "어떤 자리를 맡아서 하느냐 당을 생각하느냐 안 하느냐 하는 건 사실 안철수 후보의 큰 고려사항은 아니"라며 "가장 중요한 것은 국정 비전과 혁신 과제를 합의해서 여론조사를 한 다음에 서로 러닝메이트가 돼서 서로의 부족함을 채우면서 함께 가자, 이것이 전부"라고 강조했다.

이준석 국민의힘 대표의 안 후보 사퇴 요구에는 "우리가 그런 말씀들을 통해서 읽을 수 있는 것은 단일화 의사가 없다 하는 것"이라며 "단일화를 하고 서로 협력해야 할 사람한테 사퇴를 요구한다랄지 하는 것은 굴복하라는 것"이라고 목소리를 높였다.

그는 "득표율 10%든 5%든 간에 지금 정권교체랄지 시대교체랄지 여러 가지 문제에서 안 후보의 중요도가 커졌다"며 "가장 중요한 것은 당선되고 난 다음 국정운영까지도 생각하느냐 생각하지 않느냐, 단일화를 할 의사가 있느냐 없느냐, 이것이 가장 중요하다"고 주장했다.

강우석 인턴기자 beedolll97@asiae.co.kr