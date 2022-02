[아시아경제 이민지 기자] 디아이씨 디아이씨 092200 | 코스피 증권정보 현재가 4,875 전일대비 75 등락률 +1.56% 거래량 306,181 전일가 4,800 2022.02.15 13:58 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감 close 는 지난해 영업이익으로 270억원을 기록해 흑자전환했다고 15일 공시했다. 매출액은 19.6%로 5901억원을 기록했고 순이익은 348억원으로 흑자전환했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr