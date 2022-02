라인게임즈, 라인 넥스트와 NFT 게임 협력

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버 관계사 라인게임즈는 라인의 대체불가토큰(NFT) 플랫폼 자회사 라인 넥스트와 NFT 기반 게임 생태계 구축을 위해 협력해 나가기로 합의했다고 15일 밝혔다.

이에 따라 라인게임즈는 인기 게임 ‘엑소스 히어로즈’와 ‘드래곤 플라이트’를 포함해 향후 선보일 신작에 블록체인 기술을 적용하는 등 NFT 기반 게임을 본격 개발해 나갈 방침이다.

또 라인게임즈의 NFT 기반 게임을 글로벌 NFT 플랫폼 ‘DOSI(도시)’에 제공하는 사업 모델을 라인 넥스트와 함께 구상할 계획이다.

라인 넥스트가 개발중인 글로벌 NFT 퍼블리싱 플랫폼인 '도시'에서는 다양한 국가의 기업과 크리에이터들이 손쉽게 NFT브랜드 스토어와 글로벌 커뮤니티를 구축할 수 있고, NFT 제작과 글로벌 마케팅 지원 프로그램을 지원받을 수 있다.

또 NFT에 특화된 월렛(지갑)을 통해 일반 이용자들이 신용카드, 간편 결제 및 다양한 암호화폐로 NFT를 거래하거나 소셜 활동을 할 수 있는 환경을 제공할 계획이다.

라인게임즈 관계자는 "회사의 핵심 키워드인 ‘ONLY FUN’을 실현하는 차세대 블록체인 기반 게임을 선보이기 위해 라인 넥스트와 긴밀하게 협력해 나가겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr