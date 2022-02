[아시아경제 이민지 기자] PI첨단소재 PI첨단소재 178920 | 코스피 증권정보 현재가 42,100 전일대비 800 등락률 -1.86% 거래량 365,598 전일가 42,900 2022.02.15 13:50 장중(20분지연) 관련기사 PI첨단소재, 950t 규모 PI필름 공급 계약 체결“만드는 족족 팔린다”…PI첨단소재, 매출 3000억 돌파[클릭e종목]"PI첨단소재, 단기 조정 불가피…투자의견·목표가↓" close 는 매각주간사를 선정하고 최대주주가 보유하고 있는 회사의 지분 매각을 검토 중에 있다고 15일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr