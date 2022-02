정은보 금융감독원장, 해외서 '글로벌 금융시장 동향' 직접 파악한다

[아시아경제 송승섭 기자] 정은보 금융감독원장이 오는 16일 주요국 중앙은행과 감독당국, 글로벌 신용평가사 등과 초고위급 면담을 진행하기 위해 출국한다.

정은보 금감원장은 17일부터 24일까지 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재, 앤드류 베일리 영란은행 총재, 토스튼 포에취 독일 금융감독청 부청장, 롭 파우버 무디스 회장 등을 만난다. 정 금감원장은 면담을 통해 금융시장에 대한 의견을 교환할 방침이다.

또 글로벌 금융긴축, 우크라이나 사태 등 대내외 리스크와 관련된 기관별 대응 방안 및 금융감독 관련 협력 사항 등을 폭넓게 논의하게 된다.

블라드미르 보론코프 유엔 대테러실(UNOCT) 사무차장과도 만나 자금세탁 방지와 관련된 양 기관 간 협력 방안 등을 검토할 예정이다.

이 기간 현지 금융회사 간담회도 개최된다. 정 금감원장은 국내 금융회사의 현지화 현황과 애로사항을 청취하고 해외 진출 지원방안 등도 함께 모색할 계획이다.

