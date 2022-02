MG손보, '다이렉트 DIY 마이플랜 종합보험' 신규 서비스 출시

[아시아경제 이창환 기자] MG손해보험은 온라인 전용 상품인 ‘다이렉트 DIY 마이플랜 종합보험’의 설계 화면에 고객의 합리적인 선택을 돕는 신규 서비스를 추가했다고 15일 밝혔다.

MG손보는 장바구니 담기, 마이플랜 비교하기, 마이플랜 소셜네트워크서비스(SNS) 공유 기능을 탑재해 사용자 참여 기반의 프로세스를 구축했다고 설명했다.

이를 통해 ‘다이렉트 DIY 마이플랜 종합보험’의 기존 고객 경험을 참고하거나 나의 플랜을 SNS로 공유해 가입 경험을 나눌 수도 있다.

‘다이렉트 DIY 마이플랜 종합보험’은 필요한 보장만 골라 가입할 수 있어 최근 맞춤형 보험으로 각광받고 있다고 회사 측은 강조했다. 온라인으로 가입해 편리하고, 건강등급(1~4등급)에 따라 최대 10% 보험료 혜택도 받을 수 있다.

MG손보 관계자는 “셀프 보험 설계는 스스로 알아보고 가입하는 만큼 많은 고민이 뒤따른다”며 “이에 착안해 설계 과정에서 최상의 정보를 얻고, 보험가입 경험의 만족도를 높일 수 있는 서비스를 개발했다”고 말했다.

