경동나비엔, 러시아 최대 전시회 '아쿠아썸 모스크바 2022' 참가

[아시아경제 김종화 기자] '국가대표 보일러' 경동나비엔이 15일부터 18일까지(현지시간) 진행되는 '아쿠아썸 모스크바(Aquatherm Moscow) 2022'에 참가한다.

아쿠아썸 모스크바는 러시아와 CIS(독립국가연합) 최대 규모의 냉난방설비 전시회로 CIS 진출을 위한 전략적 교두보로 꼽힌다. 경동나비엔은 러시아 시장에서 벽걸이형 가스보일러 1위를 차지하고 있는 리딩 기업으로, 현지 고객과 인스톨러들이 제품을 확인하고 각자의 니즈에 맞춘 난방 솔루션을 제공받을 수 있도록 지원하기 위해 이번 전시회에 참여한다.

이번 전시회에는 러시아 국민 보일러로 불리는 '디럭스 에스(Deluxe S)'와 '디럭스 원(Deluxe One)' 등 가스보일러를 전시하며, 이와 함께 러시아에 친환경 바람을 일으키고 있는 프리미엄 콘덴싱보일러 'NCB 700'도 선보인다. 이외에도 경동나비엔의 전기보일러, 원격제어 기능 탑재된 가정용 보일러 제품은 물론 상업용 시설에도 적용 가능한 캐스케이드 시스템 등 다양한 난방 환경에 맞춰 사용할 수 있는 제품도 만나볼 수 있다.

특히 경동나비엔은 앞으로 가정용 콘덴싱보일러 시장 외에도 100kw급 대용량 보일러들을 통한 캐스케이드 시스템으로 상업용 시장에 본격적으로 진출해서 점차 시장 점유율을 확대해나갈 계획이다. 또 지역난방과 중앙난방을 연결해 사용할 수 있는 통합배관시스템인 히티허브 기술을 이용, 노후화 된 러시아 난방시스템을 점진적으로 교체 해 나가는 등 다양한 분야로 기존 사업을 확장해 나갈 예정이다.

코로나19로 인한 경제위기 속에서도 경동나비엔은 러시아와 CIS 시장에서 뚜렷한 족적을 남기고 있다. 2019년 업계에서 최초로 고객이 선정하는 국민브랜드에 3회 연속으로 선정되며 시장 내 최고의 브랜드임을 입증했으며, 올해의 기업에 2회 연속 선정되기도 하는 등 꾸준히 러시아 시장에서 사랑받고 있다.

김용훈 경동나비엔 러시아 법인장은 "가정 내 생활이 늘어나는 요즘 난방과 온수로 고객의 삶에 함께하는 필수가전인 보일러와 온수기의 중요성은 더욱 높아지고 있다"면서 "러시아는 물론 CIS 고객에게 더욱 건강하고 쾌적한 생활을 제공하는 파트너로 자리매김할 수 있도록 올해도 한 단계 더 도약하겠다"고 전했다.

