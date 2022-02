푸본현대생명, 디지털 역량강화 세일즈 아카데미 시행

[아시아경제 이창환 기자] 푸본현대생명은 영업 관리자 및 설계사들의 영업역량 강화을 위해 ‘세일즈 아카데미’를 열었다고 15일 밝혔다.

세일즈 아카데미는 금융소비자보호법에 따른 상품숙지의무교육을 실행하고, 영업관리자 및 설계사들의 영업역량 강화를 위한 비대면 온라인교육을 구현하기 위해 구축됐다.

판매상품의 주요내용과 보험계약관련 유의사항 뿐 아니라, 세일즈 교육, 금융 지식, 세무 등 고객 상담에 필요한 다양한 교육자료가 동영상으로 탑재됐다.

푸본현대생명의 세일즈 아카데미는 PC와 모바일로 이용할 수 있으며, 365일 상시 학습환경 제공으로 시간 및 공간 제약 없이 편리하게 이용할 수 있다.

푸본현대생명 관계자는 "대면교육이 어려운 시기에, 금융소비자보호법을 준수하고 완전판매 실천 교육과 영업력 강화를 위해 세일즈 아카데미를 구축하게 됐다"며 "금융소비자보호를 위한 영업역량교육은 지속적으로 시행 될 것"이라고 말했다.

