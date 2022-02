[아시아경제 송승섭 기자] OK저축은행은 소액으로 100만원의 목돈을 마련하는 적금상품을 출시했다고 15일 밝혔다.

‘100만원 만들기’ 적금상품은 매달 8만2000원씩 12개월을 내 세후 100만원을 받는 상품이다. 기본금리는 연 2.6%지만 입출금통장에서 6회 자동이체하면 1%포인트 우대금리를 제공한다.

OK저축은행은 목표금액이나 금리, 기간을 찾아야 하던 번거로움을 최소화하기 위해 ‘000원 만들기 적금’ 시리즈를 연중 지속해서 출시할 예정이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr