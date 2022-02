◆과장급 파견

▶공공주택본부 공공택지조사과장 박정혁

◆과장급 전보

▶익산지방국토관리청 전주국토관리사무소장 이재연

◆과장급 전출입

▶외교부(주필리핀대사관) 최용현 ▶부동산산업과장 유삼술

류태민 기자 right@asiae.co.kr