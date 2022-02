"미래차 기술경쟁력 확보 지속 지원"

박진규 산업통상자원부 1차관

현대차 남양기술연구소 방문

전기·자율차 시장 선점 당부

[아시아경제 세종=이동우 기자] 박진규 산업통상자원부 1차관(사진)이 15일 현대자동차 남양기술연구소를 방문해 미래차 개발·상용화 현황을 점검했다.

박 차관은 연구소 관계자들과 간담회를 열어 현장 의견을 청취하고 자동차 충돌시험 현장을 참관한 후 자율주행차 쏠라티와 전기차 GV60를 시승했다.

박 차관은 이 자리에서 "최근 빠르게 증가하는 전기차·수소차의 국내 확산과 수출을 촉진하고 글로벌 자율차 경쟁에서 우위를 확보하도록 지속해서 노력해달라"고 당부했다. 그러면서 "미래차 전환이 2050 탄소중립 실현에 기여하고 국내 자동차산업의 생산기반과 일자리를 유지, 확대할 수 있도록 완성차 및 부품기업의 미래차 기술경쟁력 확보를 계속 지원해나가겠다"고 강조했다.

현대차는 연내 GV70를 출시하는 등 전기차 신차를 선보이고 수소화물차를 국내 보급하는 등 미래차 전환을 지속적으로 추진 중이라고 언급했다. 나아가 전기차 전용플랫폼, 수소연료전지 등 미래차 핵심 분야에서 세계 최고 수준의 기술경쟁력을 확보하기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

산업부에 따르면 지난해 전기차·수소차의 내수 판매는 10만5000대로 전년 대비 109% 증가했다. 수출은 15만5000대로 29% 늘었다. 산업부는 올해 친환경차·자율차 분야 등 12개 사업, 146개 신규 국책 과제에 약 1200억원 규모를 투자할 계획이다. 친환경차 분야의 경우 전기·수소차 핵심 부품기술 개발과 부품기업의 미래차 전환 기술 등에 933억원을 투자한다.

구체적으로 자동차산업기술개발사업(그린카) 환경규제 대응에 220억원, 전기·수소차 등 미래차 부품 기업으로 전환을 위해 187억원 등을 지원한다. 자율차 분야에서는 자율주행기술 고도화 및 차량용 반도체 수급난 해소 등을 위해 총 256억원을 지원한다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr