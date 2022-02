대전 ‘공공형 택시’ 이용대상 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 공공형 택시의 이용대상을 이사동, 복용동, 계산동까지 확대한다고 15일 밝혔다.

공공형 택시는 대중교통 취약지역 주민의 이동편의를 지원할 목적으로 지난해 7월 전국 광역자치단체 중 대전이 처음 도입한 제도다.

도입 당시 시는 11개동 197명을 대상으로 공공형 택시 운행을 시범적으로 운영했다. 또 시범운영 기간 중 이용요금을 1250원에서 1000원으로 낮추고 공차보상 협상요금을 80%에서 100%, 목적지를 1개소에서 2개소로 각각 늘리는 등 이용환경을 개선했다.

이 결과 9월 49건에 불과했던 공공형 택시 이용건수는 12월 203건으로 증가했다. 이를 토대로 시는 내달부터 공공형 택시 이용대상을 확대해 서비스 수요에 대응할 방침이다.

버스승강장과 거주지가 600m 이상인 가구로 마을버스 운행이 중단된 복용동 194가구와 버스 배차간격 축소 등으로 불편을 겪는 이사동 11가구, 계산동 25가구 등 3개 동 230가구가 공공형 택시를 이용할 수 있게 이용대상을 확대하겠다는 것이다.

추가될 대상자는 내달부터 공공형택시를 이용할 수 있다. 추가 대상자를 포함할 때 공공형 택시는 14개동에 주민 400여명이 이용할 수 있게 될 것으로 시는 내다본다.

복용동은 거주지부터 주요 거점 지역인 구암역과 상대동 행정복지센터, 이사동은 산내초등학교와 산내동 행정복지센터, 계산동은 학하동 행정복지센터까지 공공형 택시를 이용할 수 있게 된다.

한선희 시 교통건설국장은 “버스노선과 배차간격 조정으로 대중교통 이용에 불편을 겪는 지역 주민이 우선적으로 공공형 택시 서비스를 이용할 수 있도록 자치구와 긴밀히 협조하겠다”며 “또 공공형 택시 서비스를 지속적으로 개선하고 이용대상을 확대하는 데 주력할 것”이라고 말했다.

