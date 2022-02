여경협, 입회비·연회비 부담없는 일반회원제 실시…정보 무료 제공

[아시아경제 김보경 기자] 한국여성경제인협회가 입회비, 연회비 부담이 없는 일반회원 제도를 신설해 15일부터 모집을 시작한다.

여경협은 지난해 이사회와 총회를 통해 협회 회원 및 회비 관련 정관·규정을 개정하고, 이를 중소벤처기업부로부터 승인받았다.

이에 따라 277만 여성기업이라면 누구나 여경협 일반회원으로 가입해 여성기업 정책과 정부지원사업 정보를 무료로 제공 받을 수 있게 됐다. 일반회원 가입신청은 한국여성경제인협회 홈페이지에서 할 수 있다.

이정한 여경협 회장은 "코로나19로 어려움을 겪고 있는 여성기업과 상생하고, 여성경제계를 대변하는 협회의 대표성 및 영향력 강화를 위해 일반회원 제도를 신설하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "국내 여성 기업은 약 277만개로 전체 기업 수의 40.2%를 차지하고 여성 경제활동 참여도가 매년 증가세를 보이고 있다"며 "여성기업과 중소기업 발전을 위해 앞으로 더욱 다양한 현장의 목소리를 수렴할 예정"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr