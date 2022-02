김학도 이사장, 스마트공장 선도기업 '빛컨' 현장 방문

"중소벤처기업 디지털화, 제조현장스마트화 지원할 것"

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이하 중진공)은 김학도 이사장이 15일 서울 금천구 G밸리에 위치한 스마트공장 선도기업 빛컨(대표 김민규)을 방문해 연구소와 제조생산 현장을 점검하고 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

이번 방문은 중소벤처기업 스마트공장 활성화에 필요한 정책 지원 방향에 대한 의견과 건의사항을 청취하고 디지털전환에 앞장서고 있는 기업 대표와 임직원을 격려하기 위해 마련됐다.

빛컨은 스마트공장 전문기업으로 제조현장 스마트화 분야 혁신성장을 선도하고 있다. 데이터 수집 장치, 스마트 디바이스를 제조하고 기계설비·장비 스마트화, 스마트공장 솔루션 등을 제공한다. 또 자체 개발한 스마트 디바이스 관련 기술 특허를 다수 보유하고 있고 벤처기업, 기술혁신형 중소기업, 경영혁신형 중소기업, 인재육성형 중소기업, 청년친화강소기업으로 지정됐다.

중진공은 빛컨의 기술력과 성장 가능성을 높이 평가해 2017년부터 시설·운전자금을 비롯해 IPO를 위한 성장공유형자금 등을 지원했다. 아울러 빛컨은 임직원의 50% 이상이 내일채움공제에 가입해 우수인력의 장기재직을 유도하고 있으며 최근엔 중진공이 운영하는 도쿄수출인큐베이터 입주기업으로 최종 선정돼 해외진출 기반을 마련했다.

김학도 이사장은 "중진공은 중소벤처기업 디지털화 등 구조혁신을 지원하는 사업을 추진하고, 스마트공장 도입 등 제조현장스마트화를 돕기 위한 자금, 전문인력 양성, 사후관리 등을 연계 지원할 것"이라면서 "기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 스마트공장 도입기업, 공급기업 등과도 지속 소통하겠다"라고 말했다.

