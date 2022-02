육군 대위, 술 취해 잠든 동창생 지인과 함께 성폭행

[아시아경제 김정완 인턴기자] 술에 취한 채 잠든 동창생을 지인과 함께 성폭행한 혐의로 경찰에 붙잡힌 현직 육군 대위가 군사경찰에 인계됐다.

인천 미추홀경찰서는 준강간치상 혐의로 20대 육군 대위 A씨를 불구속 입건한 뒤 군사경찰에 인계했으며, 같은 혐의로 A씨의 지인인 20대 남성 B씨를 검찰에 불구속 송치했다고 14일 밝혔다.

A씨와 B씨는 지난해 10월말 인천의 한 숙박업소에서 술에 취해 잠든 20대 여성 C씨를 성폭행해 다치게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 자신의 결혼식을 앞두고 B씨를 포함한 지인 3명, 대학교 동창인 C씨와 함께 술자리를 가진 뒤, 2차로 이동한 숙박업소에서 C씨가 취해 잠들자 B씨와 함께 범행한 것으로 조사됐다.

경찰은 피해자 진술 등을 토대로 자리에 함께 있던 나머지 남성 2명은 범행에 가담하지 않은 것으로 파악했다.

A씨와 B씨는 경찰 조사에서 "C씨와 합의 하에 성관계를 했다"며 혐의를 부인했으나, C씨는 A씨 등으로부터 범행 직후 성폭행에 대한 자백과 함께 용서를 구하는 음성을 녹취한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "피해자가 피의자로 지목한 2명에 대해 조사한 뒤 각각 군사경찰과 검찰로 넘겼다"고 전했다.

