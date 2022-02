LG생활건강, MZ세대 취향저격 ‘닥터그루트 DIY 에디션’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자]LG생활건강이 탈모증상케어 브랜드 닥터그루트에서 탈모 고민을 겪고 있는 MZ세대를 겨냥해 일러스트 작가 김토끼와 협업한 ‘닥터그루트 DIY 에디션’을 출시했다고 15일 밝혔다.

재구매율 1위 탈모증상케어 브랜드 닥터그루트가 선보인 이번 에디션은 닥터그루트의 베스트셀러인 애딕트 제품 2종에 응원과 위로를 전하는 토끼 캐릭터로 MZ세대에게 선풍적인 인기를 끌고 있는 일러스트 작가 ‘김토끼’의 디자인이 만나 한정판의 특별함을 더했다.

닥터그루트 DIY에디션은 애딕트 제품 가운데 누적판매 1위 향인 ‘라임바질앤만다린’과 오랫동안 꾸준한 사랑을 받고 있는 ‘블랑쉬머스크’ 2종으로 구성됐다. 특히 위로, 감사의 메시지가 담긴 디자인 스티커가 동봉돼 자신만의 개성을 담은 나만의 패키지를 직접 꾸밀 수 있어 신선한 고객 경험을 제공하는 것이 특징이다.

닥터그루트의 애딕트 라인은 20년 전통의 명품 향료 제조사로부터 공급받은 천연 아로마블렌딩 함유로 고급스러운 향수 향을 구현했다. 정수리 냄새 마스킹 특허 기술을 적용해 오랫동안 샴푸의 잔향이 남도록 유지시켜줘 머리를 감아도 금방 기름지는 앞머리, 빠르게 성장하며 나타나는 청소년들의 정수리 냄새, 땀과 유분이 많아 발생하는 두피 트러블 등을 고민하는 소비자들 사이의 입소문을 통해 닥터그루트 직영몰에서 베스트셀러로 자리매김한 제품이다.

닥터그루트는 이번 에디션 출시를 기념하며 인스타그램 계정을 통해 고객들이 자신이 꾸민 DIY 제품을 게시하고 이 가운데 추첨을 통해 선물을 증정하는 콘테스트를 진행할 예정이다.

