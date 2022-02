충남, 여성농어업인에 ‘年 20만원’ 행복바우처 지급

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 지역 여성농어업인에 연간 20만원의 행복바우처를 지급한다.

도는 이달 21일~내달 25일 ‘행복바우처 지원사업’ 신청을 받는다고 15일 밝혔다.

바우처는 여성농어업인을 위한 대표적인 정책으로 대상자는 행복카드를 지급받아 한도 내에서 건강관리와 문화생활 목적으로 사용할 수 있다.

지원대상은 충남에 거주하는 여성농어업인 중 가구당 농지소유 면적(세대원 합산)이 5만㎡ 미만 또는 이에 준하는 축산·어업 경영가구로 실제 영농에 종사할 때 포함된다.

신청은 거주지 관할 읍·면·동 주민센터에서 할 수 있다. 도는 2017년 처음 사업을 시행한 후 지원 금액을 15만원에서 20만원으로 상향, 대상연령도 65세에서 75세로 확대했다.

또 기존 3만원의 자부담을 없애고 전 업종에서 사용이 가능하도록 하는 등 혜택을 꾸준히 늘리고 있다.

지난해를 기준으로 지역에서 바우처 혜택을 받은 여성농어업인은 9만5000여명이며 이는 전국 평균인 3만1300명을 웃도는 규모다.

남상훈 도 농업정책과장은 “바우처 사업은 도-농간 소득격차를 해소하고 문화·복지 여건이 열악한 농촌 여성농어업인의 삶의 질을 높이기 위해 시행된다”며 “대상자는 신청기간 내에 신청을 완료해 혜택을 놓치지 않길 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr