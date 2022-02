[클릭 e종목]"DB하이텍, 대만 경쟁사 가동 중단…판가 상승 기대"

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 DB하이텍 DB하이텍 000990 | 코스피 증권정보 현재가 69,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 67,500 2022.02.15 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 DB하이텍, 작년 매출 1.2조원…영업익 66% 증가DB하이텍, 130·110㎚ 기반 5G향 무선주파수 사업 확대주린이도 수익 내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 에 대해 올해 파운드리 판매가격 오름세가 계속될 것으로 전망하며 매수 투자의견을 유지하고, 목표주가를 종전 9만원에서 10만원으로 상향했다고 14일 밝혔다.

이수빈 대신증권 연구원은 "대만 경쟁사인 UMC는 최근 코로나19 확진자 발생으로 8인치 팹 일부가 가동 중단됐는데 반도체 공급 부족 이슈가 지속되는 상황에서, 경쟁사의 생산 제한은 8인치 파운드리 판가 협상에 긍정적으로 작용할 전망"이라며 "DB하이텍의 올해 생산은 연간 풀 가동될 것으로 예상하며, 판매가격 상승도 지속될 것으로 전망한다"고 설명했다.

이 회사의 지난해 4분 매출액은 전분기대비 12% 증가한 3679억원, 영업이익은 16% 늘어난 1381억원을 기록하며 전망치를 웃돌았다. 업이익률은 비수기에도 38%로 전분기보다 2%p 상승했는데, 8인치 파운드리 판매 단가 상승 덕분으로 추정됐다.

올해 매출은 매출 전년대비 26% 증가한 1조5250억원, 영업이익은 5770억원으로 45% 늘 것으로 전망된다.

