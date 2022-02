[올림픽] 女컬링, 3승해야 자력 4강行...강팀과 대결 줄줄이

[아시아경제 서믿음 기자] 2022 베이징 동계올림픽에 출전한 컬링 여자 4인조 국가대표 ‘팀 킴’(강릉시청)이 일본전에서 예상 밖 대승을 거두면서 준결승 진출의 불씨를 다시 살렸다. 14일 일본과의 경기에서 10대 5로 승리한 것은 자신감을 불어넣는 계기가 됐다. 일본(4승2패)은 스위스(5승1패)와 함께 이번 대회에서 순항하는 팀이었다. 미국전에서 패하면서 벼랑 끝에 섰던 팀 킴은 일본을 제물로 삼아 반전을 노리고 있다.

한국은 3승3패가 되면서 영국, 캐나다와 공동 5위에 올랐다. 일본은 미국, 스웨덴과 4승2패로 공동 2위를 달리고 있다. 한국은 16일과 17일 열리는 남은 3경기 결과에 따라 4강행 여부가 결정된다. 여자 컬링은 10개국이 풀 리그를 벌인 뒤 상위 4개 나라가 토너먼트를 치러 메달 주인을 정한다. 4강에 올라야 메달을 기대할 수 있다. 16일 오전과 오후 열리는 스위스, 덴마크와의 경기는 또 하나의 고비다. 세계 랭킹 2위인 스위스는 사실상 최강 전력을 과시하고 있다. 덴마크(2승4패)는 반드시 꺾어야 할 상대다.

오는 17일에는 세계 랭킹 1위 스웨덴이 기다리고 있다. 4년 전 평창 동계올림픽 결승에서 한국을 물리친 팀이다. 16일 두 경기 모두 승리를 거둔다면 편한 마음으로 마지막 경기를 준비할 수 있다. 만약 한 경기만 이긴다면 스웨덴을 반드시 꺾어야 4강을 기대할 수 있다. 임명섭 대표팀 감독은 “남은 세 경기에서 다 이기면 자력으로 4강에 갈 수 있기 때문에 스위스 등 남은 상대도 잘 분석하겠다”고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr