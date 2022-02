경기교육청, 중1~고2 'MC·리포터·취재기자' 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 도내 중학교 1학년부터 고등학교 2학년 학생들을 대상으로 교육청 자체 청소년방송국에서 활동할 프로그램 사회자(MC), 보도자(리포터), 기자를 모집한다.

경기교육청은 청소년방송국이 운영하는 '미디어 경청'에서 ▲여러 온라인 토론회 또는 종합편성프로그램 사회자 ▲학교나 지역뉴스 프로그램 보도자 ▲취재 내용 발굴과 취재 후 기사 작성 등을 담당할 학생을 모집한다고 15일 밝혔다.

모집 대상자는 도내 중ㆍ고등학생과 도내 거주하는 동일 연령 청소년이다. 신청은 이달 20일까지 온라인(https://han.gl/NQSoo)으로 하면 된다.

이번에 모집하는 인원은 50명 내외다. 합격자들은 청소년방송에서 올해 3월부터 12월까지 프로그램 사회자, 보도자, 취재기자로 활동하게 된다. 경기교육청은 신청자를 대상으로 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

나이영 경기교육청 대변인은 "개인 방송이 활발해지면서 학생들이 미디어 활동에 관심이 높고 다양한 채널로 소통하고 있다"면서 "미디어 경청이 도내 청소년 여론 형성의 장으로서의 역할을 톡톡히 할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

