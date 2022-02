서울시, 올해 안전·건설 분야에 1조 2229억원 투입…중대재해 예방·일자리 창출

안전·기반시설 분야 용역 216건, 건설공사 발주 144건

4월까지 85% 조기발주

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 올 한해 안전·기반시설 분야 용역과 건설공사 발주에 1조 2229억 원을 투입한다고 15일 밝혔다.

서울시는 올해 안전·기반시설 등의 모든 발주공사를 진행할 때 단계별로 안전점검을 촘촘히 할 수 있도록 점검 리스트를 만들었다. 그간 자체 점검했던 내용을 중대재해처벌법 시행에 발맞춰 하나의 점검 리스트로 만든 것으로 계획·공고·심사·계약체결·시공·준공에 이르기까지 6단계의 계약 진행 과정에서 단계별로 안전관리를 강화해 재해발생을 미연에 방지한다는 목표다.

특히 서울시는 4월까지 약 85% 조기 발주해 코로나19로 침체된 지역경제에 활력을 불어넣고 일자리 창출에 기여할 방침이다. 올해 예산이 전부 투입되면, 한국은행의 취업유발계수를 적용했을 때 1만 3200여 명의 일자리가 창출될 전망이다.

올해 발주되는 분야는 크게 안전·기반시설 분야 용역 216건, 건설공사 발주 144건이다. 안전·기반시설 분야 발주 용역은 ▲도로시설·소방·산지 등 안전분야 108건(249억원) ▲상하수도 등 안전관리 87건(544억원) ▲기반시설 설계 21건(135억원) 등이다. 사업비는 928억 원이다. 민생안정 및 경제 활성화를 위해 4월까지 95%를 조기 발주할 계획이다.

건설공사 발주는 ▲도로시설물·교량 등 유지관리공사 49건(1214억원) ▲도로, 공원 등 도시기반시설 조성공사 35건(7697억원) ▲상하수도 시설물 정비 보수공사 35건(1838억원) ▲하천준설 및 하천시설물공사 25건(552억원) 등이다. 총 1조 1301억 원이 투입된다. 민생안정 및 경제 활성화를 위해 4월까지 71%를 조기 발주할 계획이다.

서울시는 올해 발주될 용역·공사에 대한 사업내용과 발주시기 등의 관련 정보를 서울시 홈페이지에 공개해 업체들이 사전에 준비해 참여할 수 있도록 할 계획이다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 “시민안전과 직결된 사업들인 만큼 올 한해 차질 없이 추진될 수 있도록 할 것이며, 무엇보다 모든 발주공사에 강화된 안전관리 기준을 적용해 안전한 공사가 진행될 수 있도록 안전을 최우선으로 챙겨나갈 것”이라고 말했다.

