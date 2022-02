LG전자 전장사업 강화...3개 주요 부문서 보안인증 ‘티삭스’ 획득

인포테인먼트, 전기차 파워트레인, 차량용 조명 시스템 3개 축 보안 경쟁력 입증

[아시아경제 박선미 기자] LG전자가 전장사업 3가지 주요 부문에서 글로벌 정보보안 인증인 ‘TISAX(티삭스)’를 모두 획득하며 자동차 부품사업 경쟁력 강화에 나섰다.

15일 LG전자는 최근 서울시 강서구 소재 LG사이언스파크, 경기도 평택시 소재 LG디지털파크 등 VS사업본부 핵심 사업장을 비롯해 합작법인인 인천시 서구 소재 LG마그나 이파워트레인 사업장이 모두 티삭스를 받았다고 밝혔다. 지난해에는 오스트리아에 위치한 자회사 ZKW도 이 인증을 획득한 바 있다.

티삭스는 자동차 제조사들마다 보유하고 있는 서로 다른 보안 평가기준을 표준화시키기 위해 독일자동차산업협회가 만든 글로벌 정보보안 인증이다. 국제표준화기구(ISO)의 ISO/IEC 27001을 바탕으로 ▲정보보안체계 ▲협력업체 보안체계 ▲데이터 보호 체계 ▲시제품 보호 체계 등 4개 측면에서 보안성을 평가하고 있다.

대부분의 유럽 자동차 제조사들은 부품 공급사를 선정할 때 보안에 대한 엄격한 기준을 요구한다. LG전자는 인포테인먼트, 전기차 파워트레인, 차량용 조명 시스템 등 전장사업의 삼각편대 사업장이 모두 티삭스 인증을 받은 것을 계기로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 입지를 확대한다는 전략이다.

은석현 LG전자 VS사업본부장(전무)는 “차별화된 부품 기술력과 최고 수준의 보안 관리 역량을 바탕으로 치열한 글로벌 자동차 부품 시장에서 LG전자의 입지를 확고하게 다질 것”이라고 말했다.

