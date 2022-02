美 CDC, 코로나19 관련 한국 '여행금지' 권고

[아시아경제 조현의 기자] 미국 질병통제예방센터(CDC)는 14일(현지시간) 오미크론 변이로 코로나19가 확산 중인 한국에 대한 여행을 자제하라고 자국민에게 권고했다.

CDC는 이날 한국, 벨라루스, 아제르바이잔, 코모로스, 프랑스령 폴리네시아, 프랑스령 생피에르섬과 미켈롱섬 등 6개 지역의 코로나19 수준을 최고 등급인 '4단계: 매우 높음'으로 상향 조정하면서 이같이 당부했다.

다만 한국을 반드시 여행해야 한다면 사전에 백신을 접종하고 자격이 된다면 부스터샷(추가 접종)까지 맞으라고 했다.

CDC는 최근 28일간 코로나19 확진자 수가 인구 10만명당 500명을 넘는 국가를 4단계로 분류한다. 이번 조치로 CDC의 여행경보상 4단계로 분류된 국가·자치령은 137곳으로 늘었다.

한국은 지금까지 이보다 한 단계 낮은 '3단계: 높음'으로 분류돼 있었다. 3단계 국가의 경우 백신을 맞지 않은 미국인은 필수적이지 않은 여행을 가지 말라고 권고하는 곳이다.

