뉴욕 한국계女 살해현장서 체포된 노숙자 "아무도 안죽였다"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕 맨해튼의 차이나타운 아파트에서 30대 한국계 여성을 살해한 것으로 알려진 노숙자가 14일(현지시간) 살인 혐의로 기소된 후 "나는 아무도 죽이지 않았다"고 주장했다.

뉴욕포스트에 따르면 뉴욕경찰(NYPD)는 전날 체포한 아마사드 내시(25)를 살인 혐의로 기소했다. 내시는 수갑을 찬 채 끌려나가는 과정에서 기자들에게 자신의 범행을 부인했다. 그는 "무슨 일인지 모르겠다"며 "아무도 죽이지 않았다"고 말했다.

하지만 내시는 전날 새벽 택시에서 내려 아파트로 들어가는 크리스티나 유나 리(35)를 뒤쫓아 들어가는 모습이 폐쇄회로TV(CCTV)에 녹화됐다. 영상을 공개한 건물주는 "남자(내시)가 피해자와 거리를 두고 쫓다가 갑자기 거리를 좁혀, 아파트 현관문이 닫히기 직전 문을 움켜 잡았다"고 전했다.

피해자의 비명을 들은 이웃의 신고로 출동한 NYPD는 탈출을 시도하다 실패한 뒤 현장에 숨어 있었던 내시를 체포했다. NYPD가 아파트 문을 부수고 들어갔을 당시, 피해자는 화장실 욕조에서 피를 흘리며 숨져 있었고 내시는 침대 아래 숨어있었다.

NYPD 대변인은 이번 사건이 증오범죄로 취급되지 않고 있다고 밝혔다. 내시는 2012년 이후 뉴욕과 뉴저지에서 강도 등의 혐의로 최소한 10차례 이상 체포된 전력이 있는 것으로 확인됐다.

지난해 9월에는 그랜드스트리트 지하철 역에서 한 남성의 얼굴을 가격했다가 풀려났다. 작년 12월 맨해튼 지하철역 3곳에서 메트로카드 기계 수십대를 파손한 혐의로 이달 초 체포되기도 했다. 뉴저지 뉴왁에서는 강도 및 불법 총기 소지 혐의로 2014년에만 두 차례 체포됐었다고 이 매체는 전했다.

