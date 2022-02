[올림픽]‘썰매 개척자’ 모노봅 김유란 18위…미국 험프리스 金

베이징 올림픽 신설종목, 한국 선수 첫 발자취

미국 험프리스 통산 최다 금메달

[아시아경제 김희윤 기자] 여자 모노봅에 출전한 김유란(강원도청)이 18위로 두 번째 올림픽 도전을 마쳤다.

김유란은 14일 중국 베이징 옌칭의 국립 슬라이딩 센터에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 여자 모노봅 경기에서 1∼4차 시기 합계 4분26초52로 18위를 기록했다.

당초 목표로 잡은 톱10 진입에는 실패했지만 베이징 올림픽 신설 종목인 모노봅에 한국 여자 선수 최초로 출전해 기록을 남겼다.

김유란은 이번이 두 번째 올림픽 출전이다. 앞서 평창 동계올림픽에서는 봅슬레이 여자 2인승에 출전해 14위에 올랐다.

여자 모노봅 초대 챔피언은 미국의 카일리 험프리스가 차지했다. 합계 4분19초27의 기록으로 금메달을 목에 건 험프리스는 은메달의 미국 엘라나 메이어스 테일러보다 1.54초 빠른 레이스를 선보였다.

험프리스는 봅슬레이 2인승에서 2010년 밴쿠버 대회 금메달, 2014년 소치 대회 금메달, 평창 대회 은메달을 보유하고 있다. 이번 대회에서 종목을 바꿔 출전한 험프리스는 통산 3번째 금메달을 거머쥐었다.

동메달은 캐나다의 크리스틴 더브라위너가 획득했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr