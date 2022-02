영광군, 내달 2일까지 ‘여성문화센터 수강생’ 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 오는 16일부터 내달 2일까지 2022년 상반기 여성문화센터 프로그램 수강생을 모집한다고 14일 밝혔다.

개설 강좌는 경력단절 여성을 위한 취업·창업교육으로 최강의 쇼핑몰 대학, SNS마케팅 자격증 취득반과 취미교양강좌 프로그램, 칼림바 온라인 악기교실로 총 3개 강좌로 구성됐다.

모집 인원은 강좌별 20명 이내로 구성하고 코로나19에 따른 방역수칙을 준수해 비대면 온라인(화상)교육으로 운영할 예정이다.

수강 신청은 군에 주소를 두고 거주하는 여성이면 누구나 가능하고, 여성문화센터에 방문해 신청하면 된다.

군 관계자는 “앞으로도 여성능력 개발 및 자아실현의 기회를 제공하고 취업과 연계하기 위해 다양한 맞춤교육 프로그램을 편성·운영할 계획이다”고 말했다.

자세한 사항은 영광군 여성문화센터 또는 노인가정과 여성가족팀으로 문의하면 된다.

