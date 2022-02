완주군의회 윤수봉 의원 “치유농업으로 포스트 코로나에 맞는 힐링관광 활성화 필요”

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회 윤수봉 의원이 14일 제265회 임시회 제2차 본회의 5분 발언을 통해 “치유농업으로 포스토 코로나 시대에 맞는 힐링 관광 활성화 기반 조성해야 한다”고 주장했다.

윤수봉 의원은 “지난해 말 통계청 자료에 따르면 만19세 이상 성인 가운데 ‘외롭다’라는 감정을 느낀 비율은 22.3%로 전년보다 1.8% 늘었고, 우울증 환자 수는 코로나 이전인 2019년보다 2020년에 4.1% 증가했다”며 “최근 이런 우울감과 일상적 고립을 해소하기 위한 방안으로 치유농업이 부상하고 있다”고 밝혔다.

이어 “국내에서는 농촌진흥청이 1994년부터 꽃, 채소 등 원예작물의 치유효과 연구를 시작으로 2013년부터 ‘치유농업’의 개념을 정립하고, 2017년부터 치유농업 서비스를 확대하기 위한 치유농업 육성 시범사업을 도입해 치유농업의 효과를 입증했다”고 강조했다.

특히 윤 의원은 “완주군도 지난해 9월 ‘완주군 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정했으며, 올해 1월부터 치유농업 관련 사업에 예산을 확보해 본격적으로 시행하는 단계”라며 “올해는 완주군 치유농업 육성 5개년 계획 등을 수립하는 중요한 시기인 만큼, 완주군의 치유농업 관련 여건과 선진국의 사례를 검토해 완주군만의 정책을 마련해야 한다”고 지적했다.

