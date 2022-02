◆건설공제조합 <1급 승진>▶기획조정팀장 임금남 ▶대외협력팀장 송흥권 ▶인재개발팀장 정재석 ▶재무기획팀장 정병호 ▶보증기획팀장 봉영근 ▶보상팀장 정세영 ▶대전지점장 정무환 ▶내포지점장 이금환 <2급 승진>▶홍보팀장 박승훈 ▶경영지원팀장 임광순 ▶IT개발팀장 정승일 ▶감사실 선임감사역 임상현 ▶종로지점 부지점장 정석원 ▶수원지점 부지점장 한도길 ▶부산지점 부지점장 김동영 ▶인재개발팀 권우진 ▶보상팀 구자춘 ▶자산관리팀 공영국 ▶부동산투자팀 정헌기

