경남 함양군, 비대면 귀농·귀촌 전문교육 수강생 모집 신청

2월 28일까지 교육 신청 접수, 3월14일부터 15회차 60시간 전문교육 실시



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군농업기술센터는 귀농·귀촌인들의 농업 및 농촌 이해도 증진과 안정적인 영농정착을 돕기 위한 전문교육 수강생을 2월 15일부터 2월 28일까지 모집한다.

군은 매년 3~4월에 귀농·귀촌 전문교육을 집합교육으로 진행했으나, 오미크론 유행으로 전년도에 이어 올해에도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 비대면 교육으로 진행할 예정이다.

신청 대상은 예비 귀농인이거나 함양군 전입 5년 이내의 귀농농가로, 접수는 방문 및 우편 접수, 이메일 접수로도 가능하며, 3월 14일 개강식을 시작으로 4월 13일 수료식까지 총 15회차 60시간의 전문교육을 받게 된다.

비대면으로 추진하는 이번 교육은 개인 휴대전화나 PC를 활용해 장소 제한 없이 어디서든 접속할 수 있으며, 희망자 사전 접수 후 교육 전 문자메시지로 접속 링크를 받아 ‘줌 프로그램’을 이용해 교육을 실시간으로 수강할 수 있으며, 교재는 택배로 배송할 예정이다.

교육과정 중 농기계 실습교육은 코로나19 상황이 완화되면 방역 수칙을 준수하는 가운데 현장에서 귀농인들이 직접 농기계를 작동해 볼 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr