경남 거창군, 코로나19 ‘2단계 특별방역대책’ 시행 중단 결정

정부 재택치료 위주 전환 방침·1단계 추진 후 신규 확진자 발생이 주춤한 점 고려

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 확산 추세에 따라 14일부터 시행하기로 했던 2단계 특별방역 대책을 중단하기로 했다.

군은 지난 7일 코로나19 관련 제22차 브리핑에서 오미크론과 설 연휴 등으로 지역감염 확산 증가에 따라 1, 2단계 대책을 발표했다.

또한 2월 7일부터 13일까지 1단계 특별방역 대책으로 공무원 및 학생 선제적 검사와 다중이용시설 특별점검을 시행했으며, 2단계 특별방역 대책으로 공공 이용시설 및 군 주관 행사 전면 중단을 14일부터 시행하기로 했었다.

군은 정부가 지난 10일부터 확진자에 대해 집중관리 군(고위험군)과 일반관리 대상으로 구분하여 재택치료 위주로 전환하는 새로운 재택치료 체계를 시행했고, 전 군민과 공무원이 동참하여 1단계를 추진한 결과 행사, 체육시설 등에서 확진자가 발생하지 않았으며 신규 확진자 발생이 많이 증가하지 않은 점 등을 고려해 2단계를 시행하지 않기로 했다.

다만 정부 지침에 따라 14일부터 오미크론 집단감염 확산 발생 증가추세와 고령층의 확산 방지를 위해 비대면 운영이 어려운 경로당과 노인 여가시설인 삶의 쉼터, 노인 일자리 사업 운영은 코로나19 상황 안정 시까지 계속 중단할 계획이다.

군은 최근 오미크론 변이 확산으로 관내에서 지속해서 확진자가 다수 발생함에 따라 검사수요 증가에 대응하고 이동이 어려운 어르신들의 검사 접근성 등 편의 제공을 위해 지난 2월 10일부터 읍사무소, 14일부터 면 소재 보건지소 11개소에 신속항원검사소를 확대 설치·운영하고 있다.

구인모 군수는 “우리 군은 정부 방역지침과 코로나19 확산 등의 여러 상황을 고려해 2단계 시행은 하지 않기로 했다”고 밝히며, “전국적으로 코로나19 신규 확진자가 연일 5만명을 넘기고 지역감염도 지속되고 있는 상황으로 군민 여러분들께서는 방역 수칙을 잘 준수해 주시고, 체육시설을 이용하는 군민들께서는 음식 지참을 금지해 주시기 바란다”고 당부했다.

한편 군은 지난 7일부터 13일까지 1주일간 1단계 특별방역을 시행하여 전 공무원의 50% 이상이 다중이용시설 10개 업종 1518개소를 대상으로 특별방역 점검을 통해 홍보물 배부 및 행정지도는 물론 소상공인의 애로사항도 함께 청취했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr