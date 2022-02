광주은행, 작년 당기순이익 1965억원 달성 '사상 최대'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 코로나19 경기침체의 여파에도 지난해 연간 당기순이익(별도기준)이 사상 최대 실적인 1965억원을 달성했다고 14일 발표했다.

이는 2020년 당기순이익 1602억원 대비 22.7% 증가한 실적이며, 영업이익 또한 2620억원으로 2020년 2118억원 대비 23.7% 증가해 수익성이 크게 개선됐다.

선제적인 건전성관리로 고정이하여신비율 0.33%와 연체비율 0.31%를 유지하며 국내 은행권 최고 수준의 자산건전성을 유지하고 있다.

BIS자기자본비율은 16.48%, 보통주자본비율은 15.28%로 자본적정성도 양호한 수준을 보이고 있다.

이런 성과는 지역경제 지킴이 역할을 수행한 송종욱 광주은행장이 평소 강조하는 지역경제와의 상생, 지역민과의 동행을 바탕에 있다.

‘이익 이상의 가치 추구’를 실현하는 지역밀착경영과 포용금융 실천, 고객중심의 현장경영을 통해 고객기반 강화와 내실있는 질적성장을 추진한 결과여서 더 의미가 크다고 평가받고 있다.

실제로 송종욱 광주은행장 취임 이후 매년 최대 실적을 경신하며 새로운 역사를 써나감에 따라 이에 대한 노력을 인정받고 있다.

송 광주은행장은 “작년 사상 최대 실적을 거두며 광주·전남 대표은행으로 자리하기까지 한결같은 성원을 보내주신 지역민과 고객님께 감사드린다. 그 성원에 보답하기 위해 앞으로도 지역 대표은행의 사명감을 가지고 고객가치와 사회적 책임을 기본으로 한 상생경영을 이어가겠다”고 다짐했다.

그러면서 “올해 급격한 변화가 예상되는 금융환경 속에서도 지역 중소기업과 소상공인 지원 확대, 디지털 경쟁력 확보, 건전성 관리 강화 등 선제적 대응전략을 바탕으로 변화와 혁신을 거듭하며 100년 은행으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr