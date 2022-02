곡성군, 노후 경유차 조기 폐차 지원 접수 받아

올해 4억 2천여만 원 투입해 266대 지원 예정

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군은 오는 14일부터 3월 4일까지 읍면 사무소를 통해 노후 경유차 조기 폐차 지원 신청을 접수 받는다고 밝혔다.

곡성군은 올해 약 4억 2천만 원의 예산을 투입해 노후 경유차 등 266대를 대상으로 조기 폐차를 지원한다.

지원 대상 차량은 배출가스 5등급 경유 자동차 또는 2005년 이전 배출가스 허용기준을 적용해 제작된 도로용 3종 건설기계(덤프트럭, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭)가 해당된다.

또한 공고일(2022. 2. 10.) 이전 6개월 이상 곡성군에 등록돼 있고, 차량 최종 소유 기간이 6개월 이상이어야 한다. 배출가스 등급은 환경부 자동차배출가스등급제 홈페이지 확인할 수 있다.

지원금액은 총중량 3.5톤 미만의 경우 최고 300만원까지 가능하다.

다만 기본 지원율은 차량의 종류(승용, 그 외)에 따라 다를 수 있다. 3.5톤 이상의 경우 3,500cc 이하 440만 원에서부터 7,500cc 초과 3,000만 원까지 상한액이 4단계로 구분된다. 3종 건설기계는 최대 4,000만 원까지 지원받을 수 있다.

신청을 희망하는 경우 읍면사무소에 방문해 노후 차량 조기폐차 보조금 지급 대상 확인 신청서를 제출하면 된다.

곡성군은 선정기준에 따라 약 1개월 간 검토를 거쳐 최종 지원대상자를 확정해 통보할 예정이다.

확정된 대상차량은 폐차 및 말소 등록 후 보조금을 신청하면 지원금을 받을 수 있다.

곡성군 관계자는 “노후 차량 등을 조기 폐차한 후 LPG 1톤 화물차를 신규 구매하는 경우 1대당 200만원을 정액 지원(총 사업량 24대)한다. 또한 휘발유, 가스 차량 또는 전기ㆍ수소차량을 구입 시 일정 비율로 추가 지원을 실시한다”고 말했다.

