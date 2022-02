[올림픽] 컬링 팀 킴, 미국에 6대8 패배…2연패로 공동 6위

컬링 여자 4인조 국가대표 '팀 킴'(김은정·김경애·김초희·김선영·김영미·이상 강릉시청)이 미국에 패배하면서 2연패를 기록했다.

팀 킴은 14일 중국 베이징의 국립 아쿠아틱 센터에서 열린 2022 베이징 동계올림픽 여자 컬링 리그 4차전에서 미국에 6대8로 졌다.

전날 중국과 경기(5대6패)에 이어 2연패를 당한 팀 킴은 캐나다와 공동 6위에 자리했다. 미국은 4승 2패를 기록해 3위로 올라섰다.

이번 대회 여자 컬링은 10개국이 풀 리그를 벌인 뒤 상위 4개 나라가 토너먼트를 치러 순위를 정한다.

이날 두 경기를 치르는 팀 킴은 오후 9시5분(한국시간) 시작하는 일본과 경기에서 이겨야 4강 진출이 수월해질 수 있다.

팀 킴은 2대2로 팽팽한 상황에서 진행된 6엔드에 후공을 잡고도 3점을 내줘 위기에 몰렸다.

팀 킴은 곧바로 7엔드부터 추격을 시작했다. 티로부터 양 팀 스톤의 거리가 비슷해 1득점인지, 2득점인지 애매한 상황에서 심판이 거리를 잰 끝에 2득점을 선언했고, 한국은 4대5로 따라붙었다.

이후 양 팀은 후공을 잡을 때마다 2점씩을 내며 격차를 유지했다.

리드를 놓치지 않던 미국은 7대6으로 앞선 채 후공으로 나선 10엔드에 1점을 추가하며 팀 킴을 무너뜨렸다.

