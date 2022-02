'윤석열 국민펀드' 개시 53분 만에 500억 모였다

목표액 270억원 17분 만에 돌파

'이재명 펀드'는 109분 만에 350억

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 개설한 '윤석열 국민펀드'가 모금 시작 53분 만에 500억원의 모금액을 모았다. 기존 목표액인 270억원은 17분 만에 달성했다.

국민의힘 선거대책본부 공보단은 14일 오전 공지문을 통해 "오늘 오전 10시 개설된 윤석열 국민펀드가 모금 시작 17분 만에 목표액 270억원을 돌파했다"며 "추가 납입을 희망하는 참여자 분들의 요청이 쇄도함에 따라 서버를 연장 운영했고 30분 만에 400억원, 53분 만에 500억원을 모금했다"고 밝혔다.

윤석열 국민펀드는 개시 53분 만인 오전 10시53분 마감됐다. 모금액은 총 500억원이다.

이는 일정 금액을 약정하면 오는 5월20일쯤 약정 원금에 연 2.8%의 이자까지 합산해 참여한 국민에게 돌려주는 프로그램으로, 윤석열 국민의힘 대선후보의 선거 비용 마련 목적으로 기획됐다. 누구나 참여할 수 있으며 1인당 최소 2만원부터 만원 단위로 참여 가능하다.

앞서 더불어민주당에서 출시한 '이재명펀드'는 지난 9일 공모 1시간49분 만에 목표액 350억원을 초과 달성했고, 총 768억 8800만원으로 모금을 마쳤다.

