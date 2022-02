[아시아경제 지연진 기자] 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 23,450 전일대비 350 등락률 -1.47% 거래량 425,387 전일가 23,800 2022.02.14 13:05 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 지난해 연결 기준 매출액이 223억원으로 전년대비 16.3% 증가했다고 14일 밝혔다.

이 기간 영업손실은 9억원으로 적자폭이 47.2% 감소했고, 당기순이익은 7억원으로 흑자 전환했다.

회사는 "엑추에이터 수출 증가로 매출액이 상승했고, 외환 차익 및 이연법인세 자산의 증가 등으로 인한 손익구조 변동이 있었다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr