우리은행, 신보와 손잡고 '초장기 보증서 자동연장 대출' 출시

[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행은 신용보증기금과 ‘초장기 자동연장 대출보증’ 업무협약을 맺고 새로운 대출상품을 출시했다고 14일 밝혔다.

초장기 자동연장 대출보증은 매년 최초 대출금액의 10%를 상환하는 조건으로 보증기한을 자동 연장해주는 보증상품이다. 기존에는 고객이 매년 보증기관에 방문해 보증서 만기를 연장해야 대출기한을 연장할 수 있었다. 이번 협약으로 고객은 보증기관 방문 없이 최대 10년까지 보증기한을 자동으로 연장할 수 있다. 대상은 개인사업자를 포함한 일반 중소기업으로 대출한도는 업체당 최대 3억원이다.

협약에 따라 새롭게 출시된 이번 상품의 만기는 1년 단위로 설정돼있다. 장기로 취급한 대출보다 상대적으로 낮은 금리를 적용받을 수 있다는 뜻이다. 또 원금상환에 대한 부담을 덜 수 있도록 구성했다. 고객이 대출 기간에 자유롭게 대출을 상환할 수 있도록 중도상환해약금도 면제하기로 했다.

우리은행 관계자는 “이번 업무협약 및 신상품 출시를 통해 코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 고객에게 안정적이고 장기적인 금융지원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

