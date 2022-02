금융보안 전문가 집중 양성…금융보안원, "올해 90만명 교육"

AI·클라우드·마이데이터 등 16개 혁신 기술 과정 신설

[아시아경제 이민우 기자] 금융보안원이 금융의 디지털 전환 및 데이터 혁신에 필요한 금융보안 전문인력을 적극 양성한다.

금융보안원은 올해 총 82개 교육과정을 운영하며 90만명을 교육시키겠다고 14일 밝혔다. 금융의 디지털 전환 가속화, 금융의 사이버 위협 지능화·고도화, 금융과 혁신 기술 융합 등에 따라 필요한 금융보안 전문인력을 양성하겠다는 취지에서다. 지난 3년(2019~2021년) 동안 연평균 85만명이 금융보안원의 교육 과정을 수료한 바 있다.

특히 올해는 인공지능(AI), 클라우드, 마이데이터(본인신용정보관리업) 등 총 16개 혁신 기술 과정을 신설했다. 금융의 디지털 전환 및 데이터 혁신에 필요한 전문인력을 양성하는데 보다 주력하기 위해서다.

또한 금융회사 경영진을 대상으로 코로나19 이후 시대를 준비하는 정보보호?보안 전략, 디지털 금융 혁신 정책?기술 등을 배우는 '제6기 금융보안 최고위 과정'도 운영한다.

김철웅 금융보안원장은 "세계경제포럼(WEF)의 ’글로벌 사이버보안 전망 보고서 2022‘에 따르면 사이버보안 전문인력 부족이 전 산업에 걸쳐 나타나면서 기업 뿐만 아니라 국가 안보의 주요 위협이 되고 있다"며 "그 어느 때보다 디지털 금융보안 및 데이터보호를 수행할 수 있는 전문인력 확보가 중요해진 만큼 금융보안 전문인력을 집중적으로 양성해 나갈 계획"이라고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr