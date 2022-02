'한국 사위' 美 공화당 호건 주지사 대선 출마 의중 내비쳐

[아시아경제 정현진 기자] 미국 공화당의 '잠룡'이자 '한국 사위'로 불리는 래리 호건 메릴랜드 주지사가 2024년 대선 출마의 뜻을 내비쳤다.

호건 주지사는 13일(현지시간) CNN방송에 출연해 2024년 대선 출마를 고려하고 있느냐는 질문에 "2023년 1월 이후 확실히 살펴보겠다"면서 "당과 나라의 방향에 대해 우려하고 있다. 이 일을 마친 뒤 2024년쯤 결정 내릴 것"이라고 말했다.

이는 그동안 차기 대선 출마설에 의중을 내비치지 않던 호건 주지사가 사실상 차기 대권에 도전하겠다는 뜻을 내놓은 것으로 보인다. 그는 지난 8일 기자회견에서 당이 강력히 권유해 온 연방 상원의원 출마를 하지 않겠다고 선언했다.

공화당은 오는 11월 중간선거를 앞두고 호건 주지사를 상원 출마시키려 공을 들여왔다. 공화당 지도부가 상원 출마에 공을 들였던 크리스 스누누 뉴햄프셔 주지사가 지난해 11월 주지사 재선에 도전하기로 한 뒤 미치 매코널 공화당 상원 원내대표까지 나서서 호건 주지사를 설득하려 했지만 실패했다.

호건 주지사는 자신의 상원 불출마 결정 이유에 대해 "난 일평생 경영자였다. 메릴랜드 주지사로서 더 많은 권한을 갖고 있다"면서 "사람들의 삶에 영향을 주는 결정을 매일같이 하고 있고 이 일을 마무리하길 원한다"고 밝혔다. 또 "워싱턴(의회)에서는 많은 분열과 기능장애가 있을 뿐 많은 것들이 이뤄지지 않는 것처럼 보인다"며 "그것은 내게 맞는 일이 아니다"라고 덧붙였다.

이어 호건 주지사는 "난 내년 1월까지 주지사직을 수행할 것"이라며 "내가 할 수 있는 최선의 주지사가 되도록 노력하겠다"고 말했다. 재선 주지사인 그의 임기는 내년 1월까지다.

