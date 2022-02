태화강 둔치 물억새 군락지, 코로나시대 관광명소로 더 띄운다

울산시, 친환경 재활용 업체와 억새 베기 작업 생육환경 개선

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시가 태화강 둔치 물억새 군락지를 관광명소로 가꾼다.

울산시는 오는 4월 14일까지 태화강 둔치 물억새 단지 생육환경을 개선하는 ‘2022년 태화강 물억새 베어내기 작업’을 시행한다고 14일 밝혔다.

물억새 군락지는 울산 3개 구에 걸쳐 총면적이 21만6000㎡ 규모로 중구 3만8000㎡, 남구 5만2000㎡, 북구 12만 6000㎡에 이른다.

이곳에 조성된 ‘물억새’는 다년생 풀로 ‘묵은 억새’를 존치할 경우 자생력이 떨어져 개체수가 줄어들고, 곧게 크게 자라지 않는 등 생육에 지장을 초래하는 것으로 알려졌다.

또 억새 퇴적층이 형성돼 수질을 악화시켜 수생태계에 나쁜 영향을 줄 수 있다.

이 때문에 울산시는 매년 봄 억새 베기 작업을 추진해 오고 있다.

자원 재활용과 예산절감을 위해 환경무공해 제품 제조업체와 공동으로 ‘억새 작업’을 한다. 업체는 베어낸 억새를 커피스틱, 과일꽂이, 베갯속 등으로 재활용한다.

울산시는 억새 베어내기 작업 완료 후 잡목제거와 제초작업, 지속적인 환경정화활동을 통해 태화강 둔치 물억새 단지를 관광 명소로 만들 계획이다.

울산시 관계자는 “억새단지는 태화강의 대표 관광명소로 사계절 내내 많은 시민이 찾는 장소인데, 코로나로 인해 야외활동이 증가하면서 산책과 자전거도로를 이용하는 시민들이 더 늘어나고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr