[클릭 e종목] LG엔솔, 상반기 최악 국면 지나면 2023년부터 본격적인 도약기

현대차증권이 14일 LG에너지솔루션에 대해 당초 전망대로 올해 상반기는 최악의 상황이지만 하반기부터 개선될 것이라며 투자의견 '매수', 목표주가 64만원을 유지했다.

강동진 현대차증권 연구원은 "상반기는 원재료 및 물류비용, 반도체 이슈, GM리콜 대응으로 부진할 것"이라며 이같이 밝혔다.

강 연구원은 "1분기 실적은 원통형 수요가 매우 좋다"며 "최근 세계 최대 컨테이너 선사인 AP몰러머스크가 공급망 문제에 대해 하반기에는 완화될 것으로 전망해 하반기부터 비용 개선에 도움이 될 것"이라고 내다봤다.

강 연구원은 중장기적으로 CATL 대비 LG에너지솔루션이 유리하다고 평가했다. 그는 "2023년은 미국 GM 1공장 가동 및 원통형 대폭 증설로 올해보다 생산능력이 훨씬 큰 상황"이라며 "2023년은 본격적인 도약기가 될 것"이라고 예상했다.

이어 "최근 CATL 주가 급락은 과연 CATL이 중국 이외 지역에서 의미 있게 시장 점유율을 확보할 수 있을까에 대한 불확실성이 배경"이라며 "오히려 LG에너지솔루션은 미국 고성장 바탕으로 시장 점유율 확대가 가능해 CATL 대비 프리미엄이 합당하다"고 덧붙였다.

