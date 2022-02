바이든도, 트럼프도…유권자 절반 "차기 대선 나오지마"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 민주당 지지층과 공화당 지지층 절반은 2024년 대권 주자로 각각 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령을 선호하지 않는 것으로 나타났다.

CNN은 13일(현지시간) 여론조사기관 SSRS를 통해 지난달 10일부터 지난 6일까지 성인 1527명을 대상으로 진행한 여론조사 결과를 발표했다.

민주당 지지층과 민주당 성향 무당파 51%는 바이든 대통령 대신 다른 후보를 선호한다고 응답한다.

바이든 대통령의 재선 도전을 원한다는 응답은 45%였다. 이들 중 상당수가 유색 인종(55%), 45세 이상 연령층(52%), 대학 학위가 없는 사람(51%)이었다.

공화당 지지층과 공화당 성향 무당파 중에서는 49%가 다른 후보를 원한다고 답했다.

트럼프 전 대통령의 후보 재지명을 희망한다는 응답은 50%였다. 이들 중 상당수는 바이든 대통령이 부정선거로 2020년 대선에서 승리했다고 믿거나(64%) 대학 학위가 없는 유권자(60%)였다.

눈에 띄는 점은 당 지지층 과반(54%)은 트럼프 전 대통령을 선호했지만 무당파 중에서는 38% 트럼프가 돼야 한다고 했지만 공화당 성향 투표자 중에선 38% 불과했다.

이번 여론조사 결과는 예년 조사와 다른 양상이다. 트럼프 전 대통령의 취임 1년여 뒤인 2018년 3월 여론조사에서 공화당 성향 유권자 77%는 트럼프가 차기 대선에서 공화당 후보로 재지명되길 원했다.

버락 오바마 전 대통령의 임기 1년가량 진행한 2010년 3월 여론조사에서도 민주당 성향 유권자 79%는 오바마 전 대통령이 민주당 후보로 재지명되길 희망한다고 했다.

CNN은 "유권자들이 두 전·현직 대통령을 원하지 않는다기보단 그들의 선출 가능성에 따른 우려 요인에 따른 것"이라고 설명했다.

민주당 지지층 중 바이든 대통령의 후보 재지명을 원하지 않는다는 사유로는 '승리할 수 없다고 생각해서'(35%)가 가장 많았다. 이어 '대통령이 되길 바라지 않아서'(31%), '나이가 많아서'(19%) 순이었다.

공화당 지지층 중 트럼프 전 대통령의 도전을 원하지 않는다는 이유로는 '대통령이 되길 바라지 않아서'(39%)가 가장 많았다. 그 뒤를 '승리할 수 없다고 생각해서'(22%), '새 인물 필요'(9%), '지나친 양극화와 분열'(7%) 등이 이었다.

다만 유권자 대부분은 두 전·현직 대통령 대신 염두에 두고 있는 후보가 없는 것으로 나타났다. '차기 대권주자로 나갈 사람이 있다'는 응답에는 민주당 지지층 가운데 12%, 공화당 지지층 중 19%만이 '그렇다'고 답했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr