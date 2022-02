“채식 맛있게 즐기세요”…이마트24, 식물성 참치 활용 먹거리 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 식물성 참치 등을 활용한 먹거리 3종을 판매한다고 14일 밝혔다.

이번에 선보이는 ‘플랜트 튜나 삼각김밥·김밥’은 식물성 참치뿐만 아니라 소이 마요네즈 등 소스와 식재료까지 식물성으로 제조됐다. 샌드위치 역시 식물성 참치와 파스트라미햄(대체육) 등 식물성 식재료를 사용했으나 빵에는 우유가 사용됐다.

이마트24는 식물성 식재료를 활용한 먹거리의 경우 목적 구매 성격이 강한 만큼 애플리케이션(앱) 예약구매를 통해 원하는 시간과 매장에서 수령할 수 있도록 할 계획이다.

이마트24 관계자는 “식물성 식재료로 만든 다양한 먹거리를 즐기는 고객이 늘어나고 있는 상황에 맞춰 이번 상품을 도입하게 됐다”며 “상품의 맛과 품질에 대한 고객들의 높아진 기준과 다양한 요구에 맞춘 맛있고 기분 좋은 상품을 지속 선보여 나가겠다”고 말했다.

