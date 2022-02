[올림픽]여자 쇼트트랙 3000m 계주 은메달(2보)

올림픽 3회 연속 메달 획득 성공

여자 쇼트트랙 대표팀이 2022년 베이징동계올림픽 쇼트트랙 3000m 계주에서 은메달을 목에 걸었다. 최민정(성남시청), 김아랑(고양시청), 이유빈(연세대), 서휘민(고려대)으로 구성된 대표팀은 13일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 여자 3000m 계주 결승에서 4분3초627을 기록했다. 올림픽기록(4분3초40)을 세운 네덜란드에 이어 두 번째로 결승선을 통과해 은메달을 땄다. 이로써 대표팀은 2014년 소치 대회(금메달)와 2018년 평창 대회(금메달)에 이어 올림픽 이 경기 3회 연속 메달 획득에 성공했다. 중국(4분3초863)은 3위, 캐나다(4분4초329)는 4위를 했다.

가장 바깥쪽에서 출발한 대표팀은 초반 4위로 뒤처졌으나 열다섯 바퀴를 남기고 3위로 올라섰다. 선수들은 캐나다의 맹추격으로 여덟 바퀴를 남기고 다시 4위로 밀렸다. 하지만 마지막 주자 최민정이 매서운 스터프를 발휘하며 단숨에 2위로 올라섰다. 예년보다 전력이 약하다는 평가를 딛고 메달 행진을 이어가며 쇼트트랙 강국의 자존심을 지켰다. 대표팀은 1992년 알베르빌 올림픽에서 이 경기가 정식 종목으로 채택된 이래 여섯 번 우승했다.

