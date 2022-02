안철수, 코로나19 PCR검사서 '음성'…업무 정상 복귀(상보)

안철수 부인 김미경 교수 코로나19 양성 판정

[아시아경제 나주석 기자]국민의당은 13일 안철수 대선후보가 코로나19 검사에서 '음성' 판정을 받았다고 알렸다.

국민의당은 이날 기자들에게 문자메시지를 통해 "안 후보는 코로나 PCR 검사 결과 ‘음성’ 판정을 받고 업무에 정상적으로 복귀했음을 알려드린다"고 말했다.

안 후보의 배우자 김미경 서울대 교수는 코로나19 양성 판정을 받았다. 당초 중앙선거관리위원회에 출석해 대선출마 수속을 밟을 예정이었던 안 후보는 김 교수가 양성 판정을 받음에 따라 예정된 일정을 취소했었다.

안 후보는 이날 비대면 실시간 동영상 공개 형식으로 김 교수의 확진 소식 등을 알렸다. 이 자리에서 안 후보는 "솔직하게 사실 제 아내는 기저질환이 있다"며 ""생각보다 증세가 좋지 않아서 병원으로 이송중"이라고 알렸다.

한편 안 후보는 이날 윤석열 국민의힘 대선후보를 상대로 여론조사를 통한 국민경선 방식의 야권 후보 단일화를 제안한 바 있다.

