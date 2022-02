뒤부아 진로 방해해 실격

황대헌(한국체대)의 2022년 베이징동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 결승 진출이 좌절됐다. 황대헌은 13일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준결승 2조에서 반칙이 선언돼 실격했다. 마지막 코너에서 추월을 시도하다 스티븐 뒤부아(캐나다)의 진로를 방해하고 말았다. 황대헌은 오는 16일 같은 장소에서 하는 남자 5000m 계주 결승에서 대회 2관왕을 노린다.

