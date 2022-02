이재명, 安에게 위로 전해…"김미경 교수 쾌유 기원"

13일 오후 트위터에 위로의 글 올려

"안타깝다", "무탈하길 빈다" 등의 메시지 내놔

[아시아경제 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 안철수 국민의당 대선후보의 배우자 김미경 서울대 교수가 코로나19 확진 판정을 받은 것과 관련해 "김 교수의 쾌유를 기원한다"는 입장을 표했다.

이 후보는 13일 본인의 트위터를 통해 "(김 교수가) 기저질환이 있으신데 코로나19에 확진됐다는 소식을 접했다"며 이같이 밝혔다.

이어 이 후보는 "안타깝다. 모쪼록 무탈하시길 빈다"며 "안 후보께도 위로의 마음을 전한다"고 얘기했다.

앞서 안 후보는 당초 이날 과천 중앙선관위를 방문해 직접 후보등록을 한 뒤 특별 기자회견을 할 계획이었으나, 김 교수가 오전에 코로나19 확진 판정을 받아 밀접접촉자 PCR 검사를 받아야 하는 관계로 유튜브를 통해 기자회견을 진행했다.

이 후보는 이날 제주도 일정 중 기자들과 만난 자리에서 '안 후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 단일화'에 대한 질문이 나오자 "지금은 민생을 챙길 때"라며 우회적인 답변을 내놨다. 다만 김 교수의 쾌유를 기원하는 글을 올린 건 여전히 안 후보에 대한 우호적인 태도를 유지한다는 것으로 풀이된다. 이 후보는 안 후보와의 연대를 고려한 통합정부 구상을 밝힌 바 있다.

