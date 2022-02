광주 5개 자치구 의원들 "윤석열, 정치보복 망언 퇴행정치 규탄"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 5개 자치구의회 민주당 의원들이 “윤석열 국민의힘 대선후보가 정치보복 망언으로 국민을 분열시키는 퇴행정치를 한다”고 비판했다.

의원들은 13일 성명서를 내고 이같이 밝혔다.

이들은 “문재인 정부는 적폐청산의 대상인 검찰개혁을 위해 기수를 파괴하면서까지 윤석열을 검찰총장에 임명했다”며 “윤석열은 문재인 정부의 정체성, 즉 검찰개혁을 위해 선택된 것을 모르지 않을 텐데 야당의 후보로 나서서 현 정권을 적폐로 규정해 놓고 정권을 잡으면 하명 수사를 통해 검찰을 장악, 수사를 하겠다고 한다”고 주장했다.

이어 “문재인 정부의 검찰총장 자리는 검찰개혁을 위해 일하는 자리임을 대한민국 국민이면 누구나 알고 있다”면서 “그런데 야당의 대통령 후보로 나선 이유는 문 대통령의 검찰개혁 의지가 약해서 성에 차지 않기 때문인가, 아니면 검찰개혁 자체가 싫기 때문인가”라고 물었다.

또 “지금 윤석열 후보는 민주주의의 근본원칙을 부정하고 짓밟고 있으며 반목과 분열을 조장하고 있다”며 “국민이 세운 대한민국 정부의 정체성보다 검찰이라는 자기 조직의 정체성이 더 중요하다고 국민들한테 겁박하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “윤석열은 대한민국 민주주의의 역사를 퇴행시키고, 국민을 혼란과 위기에 빠뜨릴 수 있는 위험천만한 정치 선동을 멈추고 국민 앞에 사죄할 것을 강력히 촉구한다”고 덧붙였다.

